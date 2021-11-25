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Общество25 ноября 2021 12:25

«Нам нужно создать условия для тотальной вакцинации»: ректор БГМУ выступил за введение QR-кодов

На заседании в башкирском парламенте Валентин Павлов признался, что его университет до появления прививок потерял «десять ведущих профессоров»
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Валентин Павлов на заседании парламента Башкирии

Валентин Павлов на заседании парламента Башкирии

Сегодня, 25 ноября, депутаты башкирского парламента поддержали федеральный законопроект, предусматривающий введение QR-кодов вакцинации от коронавируса в качестве обязательного атрибута при посещении общественных мест. Представил инициативу ректор Башкирского государственного медицинского университета Валентин Павлов. Он же отвечал на вопросы и замечания депутатов, скептически настроенных к введению QR-кодов. В процессе обмена репликами предмет обсуждения неизбежно сместился с пресловутых матричных кодов к необходимости в обязательной вакцинации.

– QR-код [нужен] для того, чтобы защититься. Когда вы вакцинировались, вы защитили себя, но когда вы имеете QR-код, вы уверены, что вас никто не заразит. 98% зараженных – это зараженные от не вакцинированных. Мы все, когда родились, – нас никто не спрашивал, и мы сначала получили прививку от оспы, потом – от полиомиелита, в роддоме нам еще сделали прививку АКДС. И так же войдет в общество прививка от коронавируса. Но сегодня нам нужно остановить ту сверхсмертность, которая есть и в республике, – сказал Павлов в ответ на сомнения в целесообразности введения QR-кодов.

Затем ученый заявил о необходимости достижения 80% привившихся для выработки коллективного иммунитета. По словам Валентина Павлова, при достижении этого показателя в организациях резко сокращается заболеваемость и «полностью исчезает летальность». В пример он привел свой университет, где до появления прививки против COVID-19 от инфекции скончались «десять ведущих профессоров». «В эту волну, когда уровень вакцинации [в университете] достиг 80%, ни одного сотрудника и врача мы не потеряли. Не было случаев летальных»

Ректор БГМУ призвал «преодолеть нигилизм общества»: «Всех, кого мы могли уговорить, мы уговорили – 43% населения республики вакцинировалось. Теперь государство должно показать, что оно государство. Мы должны создать условия, при которых все будут привиты. Мы надеялись, что вирус уйдет, но потом поняли – он останется в человечестве на долгие годы».

Павлов также отметил, что сейчас – «когда идет снижение заболеваемости» – «самый лучшим момент провести вакцинацию». По его словам, в этом году «совсем недавно» в республике было открыто до девяти тысяч коек, а одновременно госпитализированных было семь с половиной тысяч. Сейчас количество мест снизилось «практически в два раза». Резюмируя все сказанное, ректор заявил, что в республике, как и во всей стране «нужно быстро и качественно создать в обществе условия для массовой и тотальной вакцинации» – именно для этого, считает Павлов, и необходимы QR-коды.