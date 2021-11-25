«Чужие персональные данные сканируют!»: Как депутаты Башкирии выступали против закона о QR-кодах

В итоге депутаты Курултая одобрили федеральную идею введения QR-кодов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Некоторые депутаты Курултая Башкирии выступили против введения обязательной системы QR-кодов на территории страны.

25 ноября состоялось заседание Курултая Башкирии, на котором большинство депутатов одобрило законопроект об обязательном использовании системы с QR-кодами на территории России. Таким образом, непривитым гражданам будет проблематично попасть в людные места как минимум до начала февраля 2022 года. За нововведение выступили 76 депутатов, против – 12, а еще 11 – воздержались от голосования.

КАК ВСЕ ПРОХОДИЛО

Проект закона представлял ректор БГМУ Валентин Павлов. Он активно поддерживал нововведение и говорил о том, что QR-ограничения способны заставить людей вакцинироваться. Это, в свою очередь, должно снизить смертность от коронавируса.

Судя по результатам голосования, с Павловым оказалась солидарна большая часть депутатов Курултая. В частности, главврач больницы №21 Ринат Нагаев. Он заявил, что только такие непопулярные меры способствуют развитию коллективного иммунитета.

Однако среди народных избранников оказались и те, кто против введения QR-кодов.

Депутат Вячеслав Рябов заявил, что введение таких жестких ограничений преждевременно. Он подчеркнул, что на смертность населения влияет и качество оказываемых медицинских услуг, а не только уровень вакцинации.

Депутат Алберт Газизов предложил разделять вопрос вакцинации и введения QR-кодов.

- Населению нужно объяснять [необходимость вакцинации]. Не QR-кодами запрещать. У нас уже есть ИНН, его и так требуют его. Зачем еще дополнительно привязывать коды?

Павлов ответил ему, что QR-код будут использовать для защиты людей. По словам ректора БГМУ, владелец кода может быть уверен, что его не смогут заразить. По его данным, 98% заражений коронавирусом происходят из-за невакцинированных граждан.

КТО И КАК ДОЛЖЕН ПРОВЕРЯТЬ QR-КОД

Депутат Оксана Савченко говорила о том, что не во всех местах есть техническая возможность проверки кода.

- Я наблюдала картину, что стоит сотрудник с личным телефоном. Берет чужие персональные данные и сканирует. Почему в законе не предусмотрено техническое дооборудование общественных мест? – говорит депутат.

Ректор БГМУ ответил, что проект закона дает субъектам страны самим контролировать технические вопросы проверки QR-кодов. Соответственно, регионы сами должны отлаживать систему работы с данными о вакцинации.