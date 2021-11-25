Депутаты Башкирии одобрили проект федерального закона о QR-кодах

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутаты Курултая Башкирии одобрили проект федерального закона о QR-кодах.

Согласно документу, жители Башкирии как минимум до февраля 2022 года при посещении мест скопления людей будут обязаны показывать QR-коды о прохождении вакцинации против ковида, медотвод или справку о перенесенном коронавирусе. Их можно носить как в цифровом, так и в аналоговом виде. Проверяющие документы сотрудники смогут требовать у граждан документ, подтверждающий личность. Организовать техническую возможность проверки кодов будут региональные власти.

Представлял проект федерального закона ректор БГМУ Валентин Павлов, хотя ранее был спикером был заявлен депутат Салават Харасов.

В итоге депутаты Курултая Башкирии поддержали Павлова и приняли проект федерального закона на уровне республики. Против выступили лишь семь человек.