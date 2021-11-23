Мэр Уфы объяснил, как будет проходить «выборочная» проверка у пассажиров QR-кодов в общественном транспорте

Никто выгонять пассажиров без сертификата о вакцинации не собирается Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня на оперативном совещании в городской администрации мэр Уфы Сергей Греков заявил, что в общественном транспорте у пассажиров будут «выборочно» проверять QR-коды. В качестве примера он привел соседние регионы, где такая практика уже существует, и поэтому не лишним будет устраивать подобные проверки не только в торговых центрах и междугороднем транспорте, но и в обычных автобусах. Такое заявление вызвало волну возмущения и негодования горожан, поэтому Греков поспешил объяснить – что именно он имел в виду.

- В Уфе действуют 180 антиковидных комиссаров, которые проверяют соблюдение санитарных норм и масочного режима <…> в том числе и в транспорте. Я имел в виду, что они также вправе спросить у пассажиров QR-код и агитировать их к вакцинации. Основная наша цель — убедить наших непривитых граждан, чтобы они вакцинировались, - передает ИА «Башинформ» уточнение Грекова.

Напомним, что региональные власти отказались самолично реализовывать идею обязательных QR-кодов в общественном транспорте. Мол, республика пойдет на этот шаг только после соответствующего решения на федеральном уровне.