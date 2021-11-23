Мэр Уфы поручил провести «выборочные проверки» QR-кодов в общественном транспорте

Мэр Уфы Сергей Греков поручил «выборочно» проверять у пассажиров общественного транспорта наличие QR-кодов вакцинации Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Уфы Сергей Греков поручил «выборочно» проверять у пассажиров общественного транспорта наличие QR-кодов вакцинации от коронавируса. Об этом он сказал на оперативном совещании в городской администрации 23 ноября.

– Мы видим, какая ситуация в соседних регионах – там вводятся QR-коды в общественном транспорте. Такое решение у нас в республике не принято, но тем не менее необходимо делать выборочные проверки – в том числе в общественном транспорте, – отметил сити-менеджер.

Напомним, в соседнем Татарстане без QR-кода вакцинации против COVID-19 запрещен проезд в общественном транспорте. Власти Башкирии тем временем заявили, что самолично вводить такую меру пока не будут – республика пойдет на это только после соответствующего решения на федеральном уровне.