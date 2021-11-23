Власти Башкирии рассказали, в каком случае запретят проезд в общественном транспорте без QR-кода о вакцинации

Башкирия не готова сама принимать решение о введении QR-кода о вакцинации в общественном транспорте Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Башкирии назвали условие, при котором проезд в общественном транспорте будет запрещен для жителей, у которых нет сертификата либо QR-кода о вакцинации против коронавируса. Такая мера с 22 ноября действует в соседнем Татарстане.

– В случае принятия подобного решения на федеральном уровне и его распространения на всю страну, в республике будет проведена соответствующая работа, – пояснили РИА Новостям в пресс-службе администрации главы республики Радия Хабирова.

Напомним, с 12 октября в Башкирии начали действовать антиковидные ограничения в междугородних автобусах и пригородном поезде «Орлан». Поездки на них возможны только при наличии сертификата о вакцинации или справки о перенесенном за последние полгода коронавирусе.