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Общество23 ноября 2021 3:30

Власти Башкирии рассказали, в каком случае запретят проезд в общественном транспорте без QR-кода о вакцинации

Правительство республики пойдет на введение ограничения только после решения на федеральном уровне
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Башкирия не готова сама принимать решение о введении QR-кода о вакцинации в общественном транспорте

Башкирия не готова сама принимать решение о введении QR-кода о вакцинации в общественном транспорте

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Башкирии назвали условие, при котором проезд в общественном транспорте будет запрещен для жителей, у которых нет сертификата либо QR-кода о вакцинации против коронавируса. Такая мера с 22 ноября действует в соседнем Татарстане.

– В случае принятия подобного решения на федеральном уровне и его распространения на всю страну, в республике будет проведена соответствующая работа, – пояснили РИА Новостям в пресс-службе администрации главы республики Радия Хабирова.

Напомним, с 12 октября в Башкирии начали действовать антиковидные ограничения в междугородних автобусах и пригородном поезде «Орлан». Поездки на них возможны только при наличии сертификата о вакцинации или справки о перенесенном за последние полгода коронавирусе.