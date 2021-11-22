Опубликовано видео с места пожара в Стерлитамаке, где погиб отец и его 12-летний сын

В страшном пожаре погибли два человека Фото: МЧС Башкирии

В МЧС Башкирии опубликовали видео с места смертельного пожара в Стерлитамаке, в котором погиб отец и его 12-летний сын.

На кадрах видно, что пожар произошел в добротном на вид двухэтажном доме, обшитом металлическим сайдингом. Судя по следам пламени возле окон, огонь бушевал сразу на двух этажах здания. На месте работали 5 единиц техники МЧС и 15 пожарных.

Ранее мы сообщали, что изначально из охваченного огнем дома выбрались все трое детей, но после этого 12-летний мальчик забежал внутрь, чтобы помочь выбраться отцу. К сожалению, спастись ему и его папе не удалось - их тела нашли лишь под утро. Супруга главы семьи в этот момент находилась на работе в ночную смену на местном стекольном заводе.