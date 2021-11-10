В Башкирии отменили штраф пенсионерке, которая села в автобус без справки о вакцинации и была задержана полицией

фото: скриншот видео с места происшествия

Верховный суд Башкирии отменил штраф 65-летней Валентине Звонаревой из Стерлитамака, которая села в междугородний автобус без справки о вакцинации от COVID-19 и была задержана полицией. Напомним, городской суд 27 октября оштрафовал пенсионерку на две тысячи рублей за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов.

– Верховный Суд Республики Башкортостан отменил постановление и вернул дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции в связи с допущенными нарушениями процессуального законодательства, – передали в объединенной пресс-службе судов республики.

Напомним, инцидент со Звонаревой произошел днем 17 октября на стерлитамакском автовокзале. Пожилая женщина села в автобус рейса «Кумертау-Уфа» без справки о вакцинации или перенесенном ковиде, что запрещено указом главы Башкирии Радия Хабирова. В полицию на пассажирку пожаловались работники автовокзала. Пенсионерка игнорировала требования сотрудников патрульной службы, которые просили ее покинуть автобус. В итоге стражи порядка силой вытащили Звонареву из машины. Женщина была задержана и доставлена в отдел полиции, где на нее и завели административное дело. Когда Валентину отпустили, она озвучила свою версию произошедшего.