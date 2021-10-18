«Никто не заступился»: бабушка из Башкирии, которую вытащили из автобуса полицейские, рассказала, как все произошло

Несмотря на состояние, пенсионерка не забывала снимать все происходящее на мобильный. Фото: скрин видео

Пенсионерка из Стерлитамака, которую вчера полицейские вытащили из междугороднего автобуса из-за отсутствия справки о вакцинации, рассказала о своих злоключениях. В беседе с общественной активисткой Алиной Галеевой пожилая женщина объяснила, что ехала в Уфу для того, чтобы разобраться с квитанциями оплаты за ЖКХ.

Валентина Звонарева рассказала, что заранее купила электронный билет на автобус до Уфы и обратно. О том, что в октябре проезд на междугороднем автобусе будет разрешен только привитым гражданам или тем, кто переболел коронавирусом, пенсионерка знала, но перепутала даты и решила, что это ограничение вступает в силу с 18 октября. Да и на распечатанном электронном билете якобы не было никаких предупреждений на этот счет. В итоге на автовокзале Валентина Звонарева беспрепятственно прошла в автобус и заняла свое место, но перед самым отправлением кондуктор начала проверять наличие QR-кодов

- Так получилось, что кондуктор меня сначала пропустила, а потом опять заходит и говорит: QR-код предъявите. Если нет – немедленно выходите. <…> Потом пришел некий мужчина, я даже и не поняла сразу, что он полицейский. Не представился, не предъявил никаких документов, и сразу мне – не задерживайте автобус, выходите. Потом взял мои вещи, пакет, сумку, и выбросил из автобуса. Потом меня схватил за шкирку и потянул на выход. У меня эпилепсия, астма, я сразу задохнулась, а он меня все равно волоком вытащил. И никто из-за пассажиров меня не вступился, - рассказывает пенсионерка в беседе с активисткой.

Позже, как пожаловалась Валентина Звонарева, ей даже потребовалась помощь медиков. Она обратилась в травмпункт, где у нее зарегистрировали ушибы локтей и коленей. От госпитализации пожилая женщина отказалась, ее дочь забрала пенсионерку домой, а позже написала заявление в полицию с жалобой на неправомерные действия сотрудников полиции.

В итоге пенсионерка получила ушибы коленей и локтей. Фото: Алина Галеева

«ЗАДЕРЖИВАЛА ОТПРАВЛЕНИЕ АВТОБУСА»

В свою очередь в МВД по Башкирии представили свою версию случившегося. По версии ведомства, пенсионерка сама отказывалась добровольно покидать автобус и пререкалась с полицейскими, задерживая отправление рейса.

- Женщина игнорировала неоднократные требования работников вокзала и правоохранителей покинуть автобус, тем самым задерживала отправление общественного транспорта. Гражданка была доставлена в отдел полиции для разбирательства, где в отношении нее составлен административный материал по статье «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции», - пояснили в пресс-службе ведомства.

Инцидент вызвал широкий общественный резонанс: многие заступились за пенсионерку, посчитав, что можно было обойтись и без применения физической силы со стороны полицейских. Впрочем, некоторые сочли поведение старушки на видео наигранным: ведь несмотря на истерику и плохое самочувствие пенсионерка не забывала снимать все происходящее на мобильный телефон.

Окончательную точку в этом вопросе поставил глава Башкирии Радий Хабиров, который вступился за полицейских, подчеркнув, что они выполняют свои прямые обязанности.

- К сожалению не все понимают важность и значимость норм. Нам нужно убеждать людей. Но власть на то и есть власть, чтобы принимать решения всеми мерами управления и принуждения. Все обязаны выполнять эти положения, - подчеркнул Хабиров во время оперативного совещания в правительстве республики.

Напомним, похожий случай произошел в одном из уфимских ТЦ: там полицейский повалил на пол и скрутил пожилого мужчину без маски. Позже в МВД республики уточнили, что уфимец был пьян, вел себя агрессивно и кидался на полицейского, поэтому тот вынужден был его задержать.