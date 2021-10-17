В Башкирии полицейские задержали пенсионерку, пытавшуюся сесть в автобус без справки о вакцинации

Фото: скриншот с видео из соцсетей

Сегодня в соцсетях появилось видео, на котором двое полицейских задерживают пожилую женщину без медицинской маски. Пенсионерка отчаянно кричит и вырывается, а женские голоса на заднем фоне увещевают сотрудников полиции отпустить и не издеваться над пожилой женщиной.

- Уберите руки от нее! Отпустите ее немедленно, вы что, звери? Прекратите! – возмущается автор видео, но стражи порядка и не думают отпускать пенсионерку и пытаются затолкать ее в машину.

Как оказалось, это инцидент произошел сегодня на автовокзале в Стерлитамаке. Как пояснили в МВД по Башкирии, женщина пыталась зайти в междугородний автобус без справки о вакцинации или перенесенном ковиде, а это строго запрещено по действующему указу главы республики.

- В полицию поступило сообщение от работников автовокзала, что пассажирка задерживает отправление автобуса. Прибывшие сотрудники патрульно-постовой службы установили, что женщина пыталась проехать на междугородном автобусе, совершавшем рейс «Кумертау – Уфа», без документов, подтверждающих, что она прошла вакцинацию. При этом она игнорировала неоднократные требования работников вокзала и правоохранителей покинуть автобус, тем самым задерживала отправление общественного транспорта. Гражданка была доставлена в отдел полиции для разбирательства, где в отношении нее составлен административный материал по статье «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции», - пояснили в пресс-службе ведомства.

Напомним, похожий случай произошел в одном из уфимских ТЦ: там полицейский повалил на пол и скрутил пожилого мужчину без маски. Позже в МВД республики уточнили, что уфимец был пьян, вел себя агрессивно и кидался на полицейского, поэтому тот вынужден был его задержать.