Прорвало! Гульназ Асаева не сдержала эмоций и резко ответила фанатам на вопрос о беременности

Фото: https://www.instagram.com/asaeva_official/
Певица Гульназ Асаева резко ответила поклонникам на вопрос о своей беременности.
Накануне девушка вышла в прямой эфир в соцсетях, дабы пообщаться с поклонниками и немного развеяться. Она рассказала, почему уже несколько дней не выходила из дома, и продолжила отвечать на вопросы, поступающие в прямом эфире.
Примечательно, что вопросы о беременности начали поступать ей сразу на нескольких языках – русском и татарском. Сперва певица отшучивалась, но после не сдержала эмоций.
- Беременность? Не ваше собачье дело! – возмутилась девушка.
Затем Гульназ Асаева даже заблокировала фанатку, которую чересчур волновало положение артистки.