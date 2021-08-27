Прорвало! Гульназ Асаева не сдержала эмоций и резко ответила фанатам на вопрос о беременности

Фото: https://www.instagram.com/asaeva_official/

Певица Гульназ Асаева резко ответила поклонникам на вопрос о своей беременности.

Накануне девушка вышла в прямой эфир в соцсетях, дабы пообщаться с поклонниками и немного развеяться. Она рассказала, почему уже несколько дней не выходила из дома, и продолжила отвечать на вопросы, поступающие в прямом эфире.

Примечательно, что вопросы о беременности начали поступать ей сразу на нескольких языках – русском и татарском. Сперва певица отшучивалась, но после не сдержала эмоций.

- Беременность? Не ваше собачье дело! – возмутилась девушка.

Затем Гульназ Асаева даже заблокировала фанатку, которую чересчур волновало положение артистки.