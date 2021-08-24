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Общество24 августа 2021 15:02

Уже давно не выходит из дома: Гульназ Асаева вышла на связь и призналась, почему стала затворником

Башкирская певица пообщалась с фанатами в сети
Рустем АХУНОВРустем АХУНОВ
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Фото: https://www.instagram.com/asaeva_official

Фото: https://www.instagram.com/asaeva_official

Певица Гульназ Асаева рассказала подписчикам, почему уже три дня не выходит из дома.

Сейчас артистка из Башкирии и ее муж Вильдан Шамсутдинов находятся в Казани. Девушка рассказала, что ее супруг ушел работать в офис, а сама она осталась дома. Примечательно, что она уже целых дня не выходит из квартиры.

- Знаете, не хочется выходить. Хочу побыть дома, - загадочно ответила Гульназ на вопрос подписчика.

Некоторые фанаты Гульназ заподозрили, что она находится в положении, и поэтому не хочет выходить на улицу без лишнего повода. Сама она никак не прокомментировала догадки подписчиков.