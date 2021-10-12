Новым мэром Стерлитамака стал бывший замглавы администрации Уфы

Фото: Сайт администрации Уфы

Новым главой администрации Стерлитамака стал бывший заместитель мэра Уфы Рустем Газизов. Об этом сегодня на оперативном совещании в правительстве республике сообщил Радий Хабиров.

– Решением городского совета округа Стерлитамак временное исполнение обязанностей главы администрации возложено на Газизова Рустема Фаритовича, ранее работавшим заместителем главы администрации Уфы. Вы его все прекрасно знаете, – заявил глава региона.

Напомним, недавно мэр Стерлитамака Владимир Куликов объявил о своей отставке. 8 октября был его последний рабочий день. «Когда многое сделано, я считаю самый благоприятный момент, чтобы сложить полномочия по управлению городом», – прокомментировал чиновник свой уход.