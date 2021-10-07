ПЦР-тест и медотвод не прокатят: в Башкирии снова ужесточили антиковидные ограничения для непривитых граждан

Идея сидеть дома жителям Башкирии не пришлась по душе, поэтому многие решились на прививку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Радий Хабиров вновь внес изменения в антиковидный указ. Если сейчас посетить кино, кафе или салон красоты можно при наличии трех документов: справки о вакцинации, справки о перенесенном за последние 6 месяцев коронавирусе или отрицательном результате ПЦР-теста, но начиная с 27 октября приниматься ПЦР, как и медотвод от прививки, при посещении общественных мест уже не будет.

Такое решение властями было принято с учетом двух моментов: во-первых, чтобы подстегнуть жителей Башкирии поскорее привиться, во-вторых – дать время людям успеть пройти вакцинацию. Напомним, ранее из-за резкого подъема заболеваемости ковидом власти Башкирии приняли решение ограничить посещение общественных мест для непривитых граждан. Так, с 4 октября без документа о вакцинации или справки о перенесенном ковиде нельзя посещать кинотеатры, музеи, театры и массовые спортивные мероприятия (крупные спортивные комплексы также ограничили продажу билетов до 30 процентов). С 12 октября ограничения начнут действовать в торговых центрах, библиотеках и концертных залах, а с 18 октября вход непривитым будет заказан в салоны красоты, бани и сауны, фитнес-клубы и бассейны, а также заведения общепита с количеством посадочных мест больше 50.

Ограничительные меры уже начали приносить результат. Как заявил глава регионального Минздрава Максим Забелин на заседании антиковидного оперштаба, уже отмечается небольшой рост темпов вакцинации. Только за минувшие сутки от ковида привились 12830 человек, а полностью завершили вакцинацию уже около 1 млн 200 тысяч жителей Башкирии. Медики отмечают, что люди стали активнее вакцинироваться и потому, что закончился сезон летних отпусков, многие вернулись с дач в город и решили позаботиться о своем здоровье.

Отметим, что сейчас списке «отстающих» находятся Туймазинский, Илишевский, Янаульский, Ишимбайский и Благовещенский район, а также город Октябрьский. Там процент вакцинированного населения не превышает 49 процентов, поэтому властям муниципалитетов поручено разработать эффективные меры по пропаганде вакцинации среди людей.

ПОДЛОГ – НЕ ПРОЙДЕТ

Отдельное внимание Радий Хабиров поручил обратить на соблюдение антиковидных ограничений заведениями. Например, последняя проверка учреждений культуры выявила 15 «злостных нарушителей»: там не только не требовали справку о прививке, но и не следили за соблюдением масочного режима. Сейчас массовые проверки ожидаются в ночных клубах республики и междугороднем транспорте.

Кроме того, теперь под пристальным вниманием будет и процедуры выдачи справок о вакцинации и медотводов от нее. Это связано с участившимися случаями подделки справок.

Например, в Иглинском районе 34-летняя заведующая фельдшерско-акушерским пунктом выписала «липовую» справку о прохождении вакцинации своей пациентке – в обмен на процедуру маникюра и педикюра стоимостью около 2 тысяч рублей. Служебный подлог быстро раскрыли полицейские, сейчас по факту возбуждено уголовное дело.

ЧИСЛО ЗАБОЛЕВШИХ СТРЕМИТЕЛЬНО РАСТЕТ

Тем временем, ситуация с эпидемией коронавируса в Башкирии с каждым днем становится все более напряженной. Так, за минувшие сутки в республике зарегистрировано 576 новых случаев заболевания, а общее число инфицированных в регионе достигло 70406 человек. Еще 30 скончались от осложнений болезни, всего жертвами вируса стали уже 1790 человек. Выздоровели 532 жителя республики, всего – 61367 человек.