«Люди нас услышали»: Хабиров оценил результат первых дней новых антиковидных правил

Глава Башкирии Радий Хабиров во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом заявил, что жители региона услышали последние послания властей.

В пресс-службе главы региона сообщили, что заседание прошло днем 14 октября. Чиновники говорили о разных вещах, в том числе о темпах вакцинации.

- Растущее число тех, кто делает прививку, говорит о том, что наши меры убеждения начали работать. И люди нас услышали, - объяснил Хабиров.

Также глава республики пообещал усилить работу в усилении темпов вакцинации. По его словам, только так республика сможет добиться коллективного иммунитета.

Напомним, что с 12 октября в Башкирии действуют новые правила, направленные на борьбу с коронавирусом. При входе в торговые центры, автобусы, кинотеатры и прочие места скопления людей жители республики должны показывать сертификат о вакцинации или справку о перенесенном ковиде.