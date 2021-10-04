Полиция задержала пассажира легковушки, которая насмерть сбила двоих мужчин в Башкирии

фото: ГИБДД РБ

Сотрудники башкирской ГИБДД нашли 20-летнего пассажира «Лады Приоры», который вместе с водителем скрылся после смертельного наезда на двоих пешеходов в Бижбулякском районе.

– В ходе оперативно-розыскных мероприятий пассажир был задержан в состоянии алкогольного опьянения. Им даны признательные показания. Сейчас ведутся поиски водителя. По факту ДТП возбуждено уголовное дело в рамках ст. 264 УК РФ [Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств – «КП-Уфа»], – передали в дорожной полиции.

Напомним, происшествие случилось утром 3 октября в селе Бижбуляк. Двое 43-летних мужчин шли по обочине проезжей части на улице Константина Иванова, когда в них влетела «Приора». После столкновения автомобиль опрокинулся на крышу, а пешеходы от полученных травм скончались до приезда медиков. 19-летний водитель и его 20-летний пассажир скрылись с места ДТП. Автомобилист все еще находится в розыске