В Башкирии водитель насмерть сбил двоих пешеходов и скрылся с места трагедии

С места ДТП водитель поспешил скрыться, сейчас ведется его розыск.

В селе Бижбуляк на улице Константина Иванова вчера поздно 2 октября произошла смертельная авария с участием пешеходов.

Как сообщили в ГИБДД республики, неустановленный водитель за рулем «Лады Приоры» сбил двоих мужчин и опрокинулся в кювет. С места ДТП он поспешил скрыться, сейчас ведется его розыск.

- В результате аварии двое мужчин, на вид 40-45 лет, скончались до приезда скорой медицинской помощи. Водитель с места ДТП скрылся. Сейчас ведутся его поиски. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Подробности уточняются, - прокомментировали дорожные полицейские.