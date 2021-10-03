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Происшествия3 октября 2021 10:05

В Башкирии водитель насмерть сбил двоих пешеходов и скрылся с места трагедии

ДТП произошло в селе Бижбуляк
Эльвина АПАРИНАЭльвина АПАРИНА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
С места ДТП водитель поспешил скрыться, сейчас ведется его розыск.

С места ДТП водитель поспешил скрыться, сейчас ведется его розыск.

В селе Бижбуляк на улице Константина Иванова вчера поздно 2 октября произошла смертельная авария с участием пешеходов.

Как сообщили в ГИБДД республики, неустановленный водитель за рулем «Лады Приоры» сбил двоих мужчин и опрокинулся в кювет. С места ДТП он поспешил скрыться, сейчас ведется его розыск.

- В результате аварии двое мужчин, на вид 40-45 лет, скончались до приезда скорой медицинской помощи. Водитель с места ДТП скрылся. Сейчас ведутся его поиски. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Подробности уточняются, - прокомментировали дорожные полицейские.