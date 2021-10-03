Установлена личность автомобилиста, который сбил насмерть двоих людей в Башкирии и скрылся

Пешеходы погибли на месте, а водитель убежал с места происшествия.

Госавтоинспекция установила личность водителя, который поздно вечером 2 октября в селе Бижбуляк насмерть сбил двоих мужчин на «Ладе Приоре» и скрылся с места происшествия.

Им оказался 19-летний житель Бижбулякского района – Ворфоломеев А. Местный отдел полиции распространяет в социальных сетях ориентировку на парня и просит неравнодушных жителей сообщить о его местонахождении правоохранителям.

Местные жители тем временем отмечают, что неоднократно обращались в администрацию села с просьбой установить фонари в селе, а именно на улице Константина Иванова, где произошла трагедия.

- Многие ходят через РДК на работу, в садик, по делам, а на улице ни единого фонаря! Может теперь вы обратите внимание на наши просьбы? У вас всегда принято действовать только когда случится беда! – написала местная жительница.

Напомним, что двое мужчин шли по обочине, когда на них наехала «Лада». После наезда автомобиль опрокинулся. Пешеходы погибли на месте, а водитель убежал с места происшествия.