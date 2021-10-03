Подозреваемый в убийстве трех студенток из Башкирии задержан – СМИ

Лазарев – уроженец Орска, был ранее судим, провел в тюрьме 9 лет за совершенное убийство.

Сегодня, 3 октября, задержали 30-летнего Александра Лазарева – подозреваемого в убийстве трех студенток из Башкирии в городе Гай. Как сообщает издание «Урал56.ру», преступника удалось поймать в тот момент, когда он угонял автомобиль. Отметим, что ранее молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила причастность мужчины к преступлению. Лазарев – уроженец Орска, был ранее судим, провел в тюрьме 9 лет за совершенное убийство.

В СУ СКР по Самарской области изданию прокомментировали, что установлена одежда, в которой находился мужчина в момент совершения преступления.

- По ней проведена молекулярно-генетическая экспертиза. Также установлен маршрут следования разыскиваемого, - сообщили следователи.

Напомним, что жестокое преступление произошло ночью 30 сентября. Трое студенток, 17, 18 и 19 лет были убиты в одном из домов в Гае. Тела двоих были найдены на съемной квартире, а третьей – на улице во дворе дома. Вероятно, она пыталась бежать. Убийцу установить удалось не сразу. Однако сегодня он задержан, и теперь следователям предстоит выяснить все обстоятельства трагедии.