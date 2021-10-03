Определенной категории граждан в Башкирии рекомендовано сидеть дома из-за бушующего коронавируса

В ведомстве убедительно попросили соблюдать самоизоляцию людям, у которых имеется медотвод от прививки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С завтрашнего дня, 4 октября, в Башкирии начнут действовать новые антиковидные правила. 1 октября Хабиров подписал указ о новых коронавирусных ограничениях. Меры будут вводиться поэтапно, узнать о них подробней можно по этой ссылке.

Комментарий по новым мерам дали в Роспотребнадзоре. Эксперты объяснили, что привитые от ковида люди могут не болеть, но быть переносчиками. Человек, попадая в окружение тех, кто сделал прививку, может заразиться, поэтому в общественные места будут пускать только с сертификатом о вакцинации или справке о перенесенном коронавирусе в течение 6 месяцев.

Также в ведомстве убедительно попросили соблюдать самоизоляцию людям, у которых имеется медотвод от прививки.

- Это в основном люди с хроническими заболеваниями. Данной категории людей в первую очередь рекомендовано придерживаться режима изоляции в период подъема сезонных респираторных инфекций и COVID-19, - отметили в управлении.

Отметим, что вирус бушует – за последние сутки ковидом заболели почти 500 человек, умерли 23.