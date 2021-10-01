Хабиров подписал указ о новых коронавирусных ограничениях в Башкирии

В Башкирию возвращаются коронавирусные ограничения Фото: Рустем АХУНОВ

Глава Башкирии Радий Хабиров обновил указ о режиме повышенной готовности и внес в него дополнительные ограничения в связи с обострившейся ситуации с коронавирусом.

Новая редакция документа предусматривает запрет на посещение ряда культурных, спортивных, социальных учреждений и организаций для тех, кто не вакцинировался от COVID-19 или не имеет справки о перенесенном за последние шесть месяцев заболевании. Меры будут приниматься поэтапно – с 4 по 18 октября.

– с 4 октября ограничения начнут распространяться на государственные музеи, выставочные залы, библиотеки, театры, кинотеатры, концертные залы, дома культуры, массовые физкультурные и спортивные мероприятия, ночные клубы и дискотеки. Кроме того, с 4 октября на дистанционный режим обучения перейдут организации дополнительного образования;

– с 12 октября запрет на посещение будет введен в торговых центрах, частных музеях, выставочных залах, библиотеках, театрах, кинотеатрах, концертных залах, домах культуры, а также в междугородних автобусах и пригородном поезде «Орлан».

– с 18 октября сертификат о вакцинации либо справку о перенесенной инфекции за последние полгода нужно будет иметь при посещении салонов красоты, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, а также заведений общепита, если в них более 50 посадочных мест.

В администрации главы Башкирии добавили, что посещать музеи, выставки, библиотеки, торговые центры, салоны массажа и красоты, солярии, бани, сауны, ФОКи, фитнес-клубы, бассейны, общепит, а также проехать на междугородних автобусах и пригородном поезде «Орлан» можно и при наличии отрицательного теста на коронавирус. Там также подчеркнули, что ограничения распространяются на жителей старше 18 лет.