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Здоровье3 октября 2021 12:10

23 человека умерли от коронавируса в Башкирии за сутки

Число заболевших превысило 68 тысяч
Эльвина АПАРИНАЭльвина АПАРИНА
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
Башкирия каждый день бьет рекорды по количеству заболевших и умерших, ковид-госпитали переполнены, люди лежат в коридорах.

Башкирия каждый день бьет рекорды по количеству заболевших и умерших, ковид-госпитали переполнены, люди лежат в коридорах.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Опубликованы последние данные по ситуации с коронавирусом в Башкирии. Цифры по-настоящему пугают – за последние сутки коронавирус унес жизни 23 человек. Количество умерших в общей сложности с начала пандемии составило 1683 человека.

Увеличилось и количество зараженных – теперь их 68 309, за последние 24 часа еще 482 человека подхватили опасный вирус.

Также в администрации главы республики опубликовали число привитых граждан: первый компонент вакцины получили 1 297 983 человека, второй – 1 191 493.

Отметим, что ситуация по ковиду в регионе очень плачевная – Башкирия каждый день бьет рекорды по количеству заболевших и умерших, ковид-госпитали переполнены, люди лежат в коридорах. Власти задумываются построить еще два инфекционных госпиталя – один в Зауралье, другой на западе Башкирии.