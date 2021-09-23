Жена Элвина Грея столкнулась с проблемой в свадебном путешествии

фото: Инзиля Фатхутдинова // instagram.com

Инзиля Фатхутдинова, ставшая на днях женой популярного башкиро-татарского певца Элвина Грея, столкнулась с неприятностью по время свадебного путешествия в Турции. Девушка простудилась, только приехав на солнечный курорт.

– Я в Турции простудилась по приезде. У меня сильный кашель, – поделилась Инзиля в сторис своего инстаграма.

фото: Инзиля Фатхутдинова // instagram.com

По словам Фатхутдиновой, лечиться ей помогает местный житель по имени Кенан, с которым пара сдружилась в Турции.

– Теперь он наш друг. Он не разговаривает на русском. Мы общаемся только на английском. Он сегодня увидел, что я кашляю, и спросил меня, курю ли я. Я сказала: «Нет, не курю». И он сразу понял, что я простудилась. На ужине он пообещал мне дать лекарство, от которого я быстро поправляюсь, – рассказала возлюбленная Элвина Грея.

Кенан передал Инзиле целый пакет лекарств через менеджера отеля, где остановились новоиспеченные супруги. Фатхутдинова призналась, что ей было «очень приятно» и она «тысячу, миллион раз» благодарна своему новому другу.

Напомним, Элвин Грей и Инзиля заключили брак и сыграли свадьбу в минувшую пятницу, 17 сентября. Практически сразу после торжества они отправились отдыхать в Турцию. На днях артист сказал, что никакой женитьбы могло не быть, если бы не одно обстоятельство.