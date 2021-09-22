«Свадьбы могло и не быть»: Элвин Грей опубликовал неожиданное признание

Фото: instagram.com/elvin_grey_music

В минувшую пятницу башкирский певец Радик Юльякшин, более известный под творческим псевдонимом Элвин Грей, отпраздновал пышную свадьбу, после чего укатил с супругой отдыхать в солнечную Анталью. И пока Инзиля Фатхутдинова выкладывает в соцсетях самые трогательные моменты церемонии бракосочетания, сам Радик Юльякшин поделился с поклонниками неожиданным признанием.

- Свадьбы могло и не быть… - заявил артист в своем Инстаграме, а выдержав эффектную паузу добавил: - Если бы не наша семья!

Таким необычным способом Элвин Грей решил поблагодарить своих родителей и родителей Инзили, которые всегда были рядом и помогали в трудные моменты, включая и подготовку к свадьбе.

- Благодарим наших родителей за ваше тепло, внимание и заботу на протяжении всей жизни. Спасибо нашим близким, которые делят с нами горе и радость! Мы вас любим! – написал Юльякшин.