После свадьбы Элвин Грей покинул Россию вместе с женой

фото: Элвин Грей // instagram.com

Популярный башкирский певец Радик Юльякшин, более известный под псевдонимом Элвин Грей покинул Россию вместе с женой через три дня после свадьбы. Об этом артист рассказал на своей странице в инстаграме.

– А мы сделали свадьбу и покинули чат! Точнее Россию, – написал музыкант, обыграв строчки из песни исполнительницы Клавы Коки, которая выступила у него на свадьбе.

Судя по соцсетям супруги Юльякшина – Инизили Фатхутдиновой – пара выбрала для свадебного путешествия солнечный курорт в турецкой Анталье.

Напомним, Элвин Грей сыграл помпезную свадьбу в прошедшую пятницу, 17 сентября. На празднике присутствовали звезды и высокопоставленные чиновники – в том числе глава Башкирии Радий Хабиров.