В Уфе имущество обанкротившегося МУЭТ оценили почти в 3,5 млрд рублей

Самым ценным у МУЭТа стала контактная сеть троллейбусов, рыночная стоимость ее составила свыше 1 млрд рублей

Сегодня, 14 сентября, стало известно, что имущество обанкротившегося МУЭТ в Уфе оценили в 3,36 млрд рублей. Именно эта сумма опубликована в отчете об определении рыночной стоимости имущества уфимского предприятия.

Самым ценным у МУЭТа стала контактная сеть троллейбусов, рыночная стоимость ее составила свыше 1 млрд рублей. А контактная сеть трамваев и самих трамвайных путей оценили всего в 312,24 млн рублей и 848,43 млн рублей.

Также известно, что МУЭТу принадлежит 101 объект капитального строительства, его общая стоимость составила 328 млн рублей. Самым дорогим в этом списке оказался пристрой на бульваре Хадии Давлетшиной (52,8 млн рублей).

Напомним, что МУЭТ признали банкротом в декабре 2020 года, сейчас идет конкурсное производство, имущество будет реализовано. В мае 2021 года предприятие распродало старые трамваи и троллейбусы на лом за 2,5 млн рублей.