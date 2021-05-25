Уфимский МУЭТ распродал старые трамваи и троллейбусы на лом за 2,5 млн рублей

Участник аукциона скупил 21 трамвай и троллейбус Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Муниципальное управление электротранспорта» Уфы распродало старые трамваи и троллейбусы на лом за 2,5 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте единого федерального реестра о банкротстве.

Напомним, ранее «КП-Уфа» сообщала, что МУЭТ выставил на аукцион списанный транспорт – 11 троллейбусов и 10 трамваев, – чтобы продать его в качестве черного лома. Цена за единицу товара была установлена в размере между 38 тысячами и 58 тысячами рублей.

Всего на участие в торгах подали заявки 19 участников. Победителем был признан девятый заявитель. Он предложил купить все лоты разом за 2,5 млн рублей. Это на 1,5 млн рублей больше общей начальной цены.