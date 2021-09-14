Суд в Уфе отказался привлекать Хабирова к делу о стройке на Руставели, которую он сам же и запретил

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Сегодня, 14 сентября, в Орджоникидзевском районном суде Уфы состоялось заседание по иску девелопера «ПСК-6» к 14 жильцам дома №5 по улице Шота Руставели, которые протестовали против строительства высотного дома у себя во дворе. Застройщик намерен взыскать с ответчиков 7,7 млн рублей убытков за простой крана и консервацию строительства.

Во время процесса ответчики заявили ходатайство о привлечении к делу главы Башкирии Радия Хабирова в качестве соответчика, поскольку именно он год назад лично остановил строительство высотки «ПСК-6». Суд в удовлетворении прошения отказал. Об этом сообщила активистка Алла Яковлева.

– Ответчики заявили ходатайство о привлечении соответчиком по делу Главу РБ Хабирова Р. Ф. и ходатайство об истребовании материала дела из Арбитражного суда РБ, в котором имеется доказательство (на которое ссылался истец) о том, что ПСК-6 указывает на запрет строительства именно Главой РБ. Суд отказал в привлечении Хабирова Р. Ф. в качестве соответчика и истребовании доказательств, – написала Яковлева в своих соцсетях.

По словам общественницы, следующая встреча в суде назначена на 25 ноября 2021 года.