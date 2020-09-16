В дело вмешались власти республики: в Уфе остановили скандальную стройку во дворе жилого дома

Радий Хабиров встретился с жильцами и потребовал остановить строительство во дворе дома

Сегодня жильцы девятиэтажки по улице Шота Руставели, 5 в Уфе празднуют победу. Им удалось ни много ни мало остановить строительство 35-этажной «свечки» в собственном дворе. Из-за бурной деятельности застройщика по старому дому пошла трещина, а под окнами воцарился маленький филиал ада с постоянным шумом и тоннами грязи и пыли. Активные жители дома не смогли смириться с этим и объявили настоящую войну, как застройщику, так и мэру Уфы Ульфату Мустафину. После многочисленных акций протеста, пикетов и попыток попасть на прием к первым лицам республики их, наконец, услышали – 16 сентября глава Башкирии заявил, что стройка немедленно сворачивается.

Протесты жителей дома №5 против стройки во дворе начались уже давно, но лишь в этом году активистам удалось привлечь всеобщее внимание. 22 июня несколько человек встали на колени перед зданием мэрии, требуя остановить возведение высотки. Затем были попытки прорваться на прием к Радию Хабирову в Белый дом, и даже заявление в полицию о «пропаже» мэра Уфы Ульфата Мустафина. Он несколько дней подряд не выходил на связь с активистами, вот они его и «объявили в розыск».

Жильцы дома встали на колени перед мэрией, чтобы на их проблему обратили внимание

В своих бедах жители девятиэтажки винили строительную компанию ПСК-6, которая принадлежит депутату горсовета Уфы Андрею Носкову и городские власти. Последних они обвиняли в выдаче разрешения на строительство, где градостроительные и санитарные нормы и правила игнорировались от слова совсем.

В один из летних дней активистка Алла Яковлева из печально известного дома даже попыталась с «боем» прорваться к главе Башкирии Радию Хабирову. В итоге ее задержали и арестовали на трое суток за «мелкое хулиганство». Спустя месяц после этого случая во двор знаменитого на всю республику дома приехал Радий Хабиров. Увидев происходящее, он тут же потребовал прекратить стройку.

- Никакой застройки тут не будет. Останавливайте все работы сегодня, строить вы тут не будете, я вечером проконтролирую. Бессовестные люди! Жилой дом здесь строиться не будет, возможно, детский сад или детская площадка — в будущем. Мэр пусть разбирается, - заявил на камеру Хабиров.

Глава Башкирии также заявил, что «слишком компактная застройка дворов в Уфе недопустима, она не только нарушает права жителей на инсоляцию и другие санитарные показатели, но и уродует эстетику города». Эти слова жители дома №5 по Шота Руставели восприняли с ликованием.

35-этажную «свечку» едва не воткнули в пяти метрах от панельной девятиэтажки Фото: Рустем АХУНОВ

Не прошло и часа, как новость о прекращении стройки во дворе дома разлетелась по соцсетям. Внезапно в комментариях под одним из постов объявился мэр Уфы Ульфат Мустафин. Он написал, что решение главы Башкирии будет обязательно исполнено и пожаловался на застройщиков.

- Мы признательны главе республики за сегодняшние решительные действия. Ответственно заявляю, что его решения городом будут выполнены. Республике нужно навести порядок в точечной застройке. Только в Уфе и только с 2016 года до 1 июля 2018 года выдано разрешений на строительство более 4,5 млн кв. метров – и практически все это точечная застройка, с которой мы боремся, - написал Мустафин.

По его словам, у городских властей не достаточно «политических рычагов», чтобы противостоять «хаотичной варварской застройке».

- Мы подавали в суды по подобным вопросам неоднократно, но строители с подготовленными юридическими командами продавливают решения в свою пользу, пользуясь несовершенством нормативной базы. С помощью главы республики – мы справимся, - подчеркнул Мустафин.