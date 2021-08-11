ПСК-6 хочет взыскать с 14 жильцов 7,7 млн рублей за остановку стройки на Руставели в Уфе

Площадка под строительство высотки по соседству с Руставели, 5 Фото: Рустем АХУНОВ

Строительная фирма ПСК-6 обратилась в Орджоникидзевский районный суд Уфы с иском к 14 жильцам дома №5 по улице Шота Руставели, которые протестовали против возведения высотки по соседству. Компания хочет взыскать с ответчиков 7,7 млн рублей убытков за простой крана и консервацию строительства. Заседание назначено на 14 сентября, сообщает РБК Уфа.

Жильцы в марте текущего года не смогли в судебном порядке добиться запрета строительства высотного дома. Пока их иск рассматривался, возведение объекта было приостановлено в рамках обеспечительных мер – из-за этого застройщику были причинены убытки.

Напомним, в сентябре 2020 года после протестов жильцов дома на Руставели, 5 строительство высотки ПСК-6 остановил лично глава Башкирии Радий Хабиров. Затем застройщик подал иск к мэрии Уфы с требованием оплатить 756 млн рублей убытков и упущенной выгоды. В июле 2021 года компания и администрация города заключили мировое соглашение.