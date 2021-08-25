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Общество25 августа 2021 7:17

Реконструкция парка нефтехимиков в Уфе начнется в 2022 году

Поручение профильному управлению дал вице-мэр города
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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фото: 2гис // Елена Епанечникова

фото: 2гис // Елена Епанечникова

В 2022 году начнется реконструкция парка культуры и отдыха нефтехимиков, который находится в северной части Уфы. Соответствующее поручение Управлению по капитальному ремонту и строительству дал вице-мэр башкирской столицы Марат Гайфуллин.

– Прошу взять на контроль включение парка Нефтехимиков в федеральную программу городской среды. Работы необходимо начать в следующем году, – сказал чиновник.

Парк нефтехимиков в Уфе находится в практически заброшенном состоянии. Жители города часто жалуются на старые сломанные аттракционы, где калечатся дети, и отсутствие цивилизованного благоустройства.