Реконструкция парка нефтехимиков в Уфе начнется в 2022 году

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В 2022 году начнется реконструкция парка культуры и отдыха нефтехимиков, который находится в северной части Уфы. Соответствующее поручение Управлению по капитальному ремонту и строительству дал вице-мэр башкирской столицы Марат Гайфуллин.

– Прошу взять на контроль включение парка Нефтехимиков в федеральную программу городской среды. Работы необходимо начать в следующем году, – сказал чиновник.

Парк нефтехимиков в Уфе находится в практически заброшенном состоянии. Жители города часто жалуются на старые сломанные аттракционы, где калечатся дети, и отсутствие цивилизованного благоустройства.