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Общество28 августа 2021 18:00

Радий Хабиров задался вопросом о судьбе уфимских парков

Глава республики устроил опрос
Рустем АХУНОВРустем АХУНОВ
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Фото: https://vk.com/radiyhabirov

Фото: https://vk.com/radiyhabirov

Радий Хабиров спросил у жителей Уфы, какие парки нужно благоустроить.

Днем в субботу, 28 августа, глава Башкирии поднял в соцсетях вопрос благоустройства парков Уфы. Он напомнил, что в этом году закончится ремонта сразу нескольких парков («Южный», «Волна» и «Птицы») и решил спросить совета уфимцев о дальнейших планах.

- В наших планах преобразовать парк Ленина, парк Лесоводов, сад культуры и отдыха Аксакова, привести в порядок парковую зону около озера Теплое, центральный парк Демы, парки Нефтехимиков, имени Якутова, парк имени Мажита Гафури. Было бы очень любопытно понять, какие парки нужно благоустраивать в первую очередь, - спросил глава республики.

Также он отметил, что регион не может отремонтировать все парки сразу, поэтому логично составить план, по которому будет идти благоустройство территорий. Через две недели руководитель республики пообещал подвести итоги голосования в соцсетях и вместе с администрацией Уфы составить поэтапную программу.

Ранее мы писали о том, как в Уфе могут благоустроить территорию возле озера Теплое в микрорайоне Инорс.