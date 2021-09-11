Уфимский фехтовальщик Сафин показал машину, которую ему подарили за выступление в Токио

Фото: https://www.instagram.com/timursafin01/

Уфимский фехтовальщик Тимур Сафин в соцсетях выложил автомобиль BMW, который ему подарили в Фонде поддержки олимпийцев России.

Напомним, что Башкирию на Олимпийских играх в Токио представляли сразу два спортсмена-фехтовальщики – Тимур Сафин и Аделина Загидуллина. Первый добился серебряной медали в соревнованиях по командной рапире среди мужчин, а Загидуллина получила «золото» в аналогичной дисциплине среди женщин.

11 сентября у спортсменов была встреча с руководством страны в Москве. Также в этот день им вручили автомобили BMW. Тимур Сафин показал иномарку подписчикам в соцсетях.

- Знакомьтесь, мой новый друг, - коротко подписал спортсмен фотографию.