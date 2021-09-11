В Уфе перекроют часть загруженного участка проспекта Салавата Юлаева

В Уфе рабочие перекроют участок проспекта Салавата Юлаева на южном въезде в город.

В администрации Уфы сообщили, что водителей ждут ограничения с 11 по 30 сентября. Работы будут проводить исключительно в темное время суток – 8 вечера до 7 часов утра. Из-за строителей дорога будет перекрыта лишь частично – чиновники так и не сказали, с какой стороны будут введены ограничения.

Лето 2021 года уфимцы запомнят сезоном постоянного ремонта дорог. В этот период строили транспортную развязку на проспекте Салавата Юлаева и бесконечно чинили улицу Комсомольскую. Техническое открытие последней, к слову, даже пришлось отложить до 14 сентября. Строители объяснили этом тем, что нашли под улицей старинные коммунальные коммуникации.