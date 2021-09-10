В Башкирии за год от удара молнией погибло два человека

От прямого удара молнией в 2021 году погибли две жительницы Башкирии Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Прошлым летом в Башкирии от удара молнии погибло два человека, рассказали «КП-Уфа» в пресс-службе госкомитета республики по ЧС. Первая трагедия произошла 27 июня, в селе Малый Нагадак в Аургазинском районе. Тогда в результате попадания молнии на месте скончалась 53-летняя женщина. Второй случай произошел 22 июля на берегу реки Стерля в селе Кунакбаево, что в Стерлитамакском районе Башкирии. Тогда на глаза у сына-подростка погибла 38-летняя женщина.

Как отметили в госкомитете Башкирии по ЧС, вероятность прямого попадания молнии в человека невысока, но все-таки во время грозы следует следовать простым рекомендациям, которые помогут избежать трагедии.

Так, например, республиканский госкомитет по ЧС рекомендует избегать открытой местности и воды, а также не подходить во время ударов молнии к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антеннам, не стоять рядом с окнами и по возможности отключить электроприборы.

- Если вы находитесь в лесу, то укройтесь на низкорослом участке. Если же гроза настигла вас в автомобиле, не покидайте его, при этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника, - советуют спасатели.