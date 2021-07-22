На пляже в Башкирии женщину убило ударом молнии

Женщину убило током, когда она находилась на берегу реки Фото: Ольга ТИМОФЕЕВА

Сегодня, 22 июля, на берегу реки в Башкирии женщину убило ударом молнии. Об этом сообщило МЧС республики.

По данным экстренного ведомства, трагедия случилась на пляже реки Стерля Стерлитамакского района рядом с селом Кунакбаево. Разряд тока настиг 38-летнюю женщину – она скончалась сразу же на месте происшествия.

Напомним, за последний месяц это уже второй такой несчастный случай. В Аургазинском районе от удара молнией погибла 53-летняя жительница Стерлитамака. В злополучный день она находилась в лесу вместе с супругом. Мужчина в результате инцидента выжил, но потерял сознание.