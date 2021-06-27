Следком Башкирии сообщил подробности гибели женщины от удара молнии

По факту смерти 53-летней жительницы Стерлитамака от удара молнии организована проверка Стерлитамакского межрайонного отдела СК, сообщили в ведомстве. Несчастный случай произошел сегодня в Аургазинском районе республики.

По информации ведомства, все произошло, когда супружеская пара находилась в лесу. От удара молнии женщина скончалась сразу же на месте происшествия, а супруг, который находился рядом, потерял сознание.

Когда мужчина пришел в себя, то увидел тело своей жены и вызвал скорую помощь. Медикам оставалось только констатировать смерть. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу.