Певица Валерия выступит с концертом в Башкирии

Певица исполнит как старые хиты, так и новые композиции Фото: Борис КУДРЯВОВ

Певица Валерия даст концерт в башкирском городе Сибай. Она станет хедлайнером инвестиционного сабантуя «Зауралье-2021», который пройдет 10 сентября.

Как рассказали организаторы, на инвестсабантуе будет реализована как деловая, так и культурная программа.

– Участников ждут стратегические сессии, посвященные темам развития промышленного комплекса, сельского хозяйства, внутреннего туризма и экономики, а также гастрономические и музыкальные фестивали, – сообщили организаторы форума.

Ключевым моментом мероприятия станет выступление народной артистки России Валерии. Певица исполнит как старые хиты, так и новые композиции. Некоторые песни будут представлены в акустическом варианте.

Валерия выступит на открытой площадке МФК «Зауралье». Начало концерта в 22.00. Как отмечают организаторы, вход для жителей Сибая – свободный.