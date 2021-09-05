«Макдоналдс» откроет семь новых ресторанов в Башкирии

Соглашение между правительством Башкирии и ООО Макдональдс подпишут в рамках деловой программы инвестиционного форума «Зауралье-2021» 10-11 сентября 2021 года.

В Башкирии появится семь новых ресторанов «Макдоналдс», их открытие запланировано на ближайшие 5-7 лет. Общий объем инвестиций составляет 650 млн рублей, в общепитах появится порядка 600 рабочих мест.

Соглашение между правительством Башкирии и ООО Макдональдс подпишут в рамках деловой программы инвестиционного форума «Зауралье-2021» 10-11 сентября 2021 года.

Также решается вопрос об открытии бесплатной семейной гостиницы «Семейная комната Роналда Макдоналда», в которой смогут жить родители детей, находящиеся на длительном лечении в детской больнице республики.

- Принято решение, которое сыграет важную роль в развитии Зауралья, станет стимулом для привлечения новых инвестиций для развития экономики республики, - отметил Андрей Назаров, премьер-министр правительства Башкирии.