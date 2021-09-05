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Экономика5 сентября 2021 8:21

«Макдоналдс» откроет семь новых ресторанов в Башкирии

В общепитах в общей сложности появится 600 рабочих мест
Эльвина АПАРИНАЭльвина АПАРИНА
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Соглашение между правительством Башкирии и ООО Макдональдс подпишут в рамках деловой программы инвестиционного форума «Зауралье-2021» 10-11 сентября 2021 года.

Соглашение между правительством Башкирии и ООО Макдональдс подпишут в рамках деловой программы инвестиционного форума «Зауралье-2021» 10-11 сентября 2021 года.

В Башкирии появится семь новых ресторанов «Макдоналдс», их открытие запланировано на ближайшие 5-7 лет. Общий объем инвестиций составляет 650 млн рублей, в общепитах появится порядка 600 рабочих мест.

Соглашение между правительством Башкирии и ООО Макдональдс подпишут в рамках деловой программы инвестиционного форума «Зауралье-2021» 10-11 сентября 2021 года.

Также решается вопрос об открытии бесплатной семейной гостиницы «Семейная комната Роналда Макдоналда», в которой смогут жить родители детей, находящиеся на длительном лечении в детской больнице республики.

- Принято решение, которое сыграет важную роль в развитии Зауралья, станет стимулом для привлечения новых инвестиций для развития экономики республики, - отметил Андрей Назаров, премьер-министр правительства Башкирии.