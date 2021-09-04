Эвакуированные из-за пожара жители башкирского села вернулись домой

Фото: МЧС Башкирии

Эвакуированные из-за пожара жители села Галеево Баймакского района Башкирии сегодня утром вернулись домой. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС республики.

– Никто не пострадал. Угроза миновала. Поврежденных домов нет. Гибели и травмирования домашнего скота не допущено, – сообщили спасатели.

Однако тушение пожара в Баймакском районе все еще республики продолжается. Пожарным удалось локализовать огонь на площади 1000 гектаров. Тушение занимается 472 человека, задействовано 50 единиц техники.

– От МЧС России задействованы второй эшелон аэромобильной группировки, 11 и 22 сводные пожарно-спасательные отряды, силы и средства специализированной пожарно-спасательной части. Проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. Сегодня и погода на стороне пожарных небольшой дождь, ветер стих, – рассказали специалисты МЧС.

Также сегодня утром возобновлено движение на участке шоссе Магнитогорск-Ира, которое вчера из-за пожара было прекращено.

Напомним, вчера, 3 августа, в Баймакском районе Башкирии из-за пожара эвакуировали всех жителей села Галеево. Из-за сильного ветра огонь перекинулся через дорогу Баймак-Сибай.