Из-за пожара в Баймакском районе перекрыли дорогу Ира - Магнитогорск

Фото: ГИБДД по Башкирии

В ГИБДД по Башкирии опубликовали сообщение о том, что из-за природного пожара пришлось эвакуировать всех жителей деревни Галеево. В населенном пункте наблюдается в настоящий момент сильное задымление. Также из соображений безопасности пришлось перекрыть движение по дороге Ира - Магнитогорск со 112 по 128 км.

– На месте сейчас 147 человек и 23 единицы техники. Дополнительно в Баймакский район направлен 2 эшелон аэромобильной группировки и сводный отряд 22 и 11 пожарно-спасательных отрядов в количестве 77 человек. Площадь пожара в Баймакском районе составляет 750 га, из них площадь активного горения сейчас составляет 1,5 га., – прокомментировали ситуацию в МЧС по Башкирии.

В ГИБДД дополнительно проинформировали, что около двух десятков жителей Галеево разместили у родственников. Сельчан, у которых нет автомобилей, вывезли на автобусе. Покинутое имущество будут охранять сотрудники полиции.