Из-за лесного пожара в Башкирии эвакуирована целая деревня

Фото: МЧС Башкирии

Сегодня, 3 августа, в Баймакском районе Башкирии из-за пожара эвакуировали целую деревню. Подробности происходящего рассказала пресс-служба МЧС Башкирии.

Как сообщили спасатели, из-за сильного ветра огонь перекинулся через дорогу Баймак-Сибай. Для обеспечения безопасности трассу перекрыли, сотрудники ГАИ регулируют движение на дороге. В город Баймак из деревни Галеево были временно эвакуированы 16 жителей. Пострадавших, как сообщается, нет. Оставленное имущество граждан будут охранять полицейские.

– В тушении задействована тяжелая техника для опашки территории. Проводится тушение как с помощью ранцевых огнетушителей, так пожарными стволами от пожарных автоцистерн. На месте сейчас 147 человек и 23 единицы техники. Дополнительно в Баймакский район направлен 2 эшелон аэромобильной группировки и сводный отряд 22 и 11 пожарно-спасательных отрядов в количестве 77 человек, – сообщили сотрудники МЧС республики.

Из деревни Галеево временно эвакуированы 16 жителей Фото: МЧС Башкирии

По последним данным, площадь пожара в районе составляет 750 гектаров, площадь активного горения – 1,5 гектара.

Из-за пожара и сильного ветра ограничена видимость. В связи с этим на участке шоссе Ира-Магнитогорск (с 112 по 128 км) ограничено движение всех видов транспорта. Безопасность на трассе обеспечивают три экипажа ДПС. МЧС рекомендует, искать путь объезда данного участка.