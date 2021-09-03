Скандально известный бизнесмен из Башкирии стал фигурантом еще четырех уголовных дел

Фото: МВД по Башкирии

В громком деле известного уфимского бизнесмена Руслана Гилязова появились новые подробности. Как рассказал «КП-Уфа» собственный источник в правоохранительных органах, задержанный недавно в Крыму 39-летний предприниматель стал фигурантом четырех уголовных дел о мошенничестве и преднамеренном банкротстве. Ранее в МВД по Башкирии сообщали, что подозреваемого в особо крупном мошенничестве даже объявляли в международный розыск.

Два новых уголовных дела, где Руслан Гилязов является фигурантом, возбуждены по довольно редкой на практике статье – «преднамеренное банкротство». По данным собеседника «КП-Уфа», потерпевшим по этим делам является Агентство по страхованию вкладов. По версии следствия, бизнесмен организовал вывод активов из фирм, которые выступали поручителями при получении кредитов на баснословные суммы. Предполагаемый ущерб от действий подконтрольных ему фирм составил порядка 400 млн рублей.

По данным собеседника «КП-Уфа», история с преднамеренным банкротством, в котором подозревают Руслана Гилязова, началась еще в декабре 2017 года. Бизнесмен, который занимается транспортировкой нефтепродуктов, заключил договор с некой фирмой и получил в долг 1,3 млн рублей. Деньги эти он не вернул.

Еще одно уголовное дело в отношении предпринимателя было возбуждено по другому эпизоду. По данным источника, Гилязов получил дорогостоящие запчасти для грузовиков на сумму более полумиллиона рублей, но за товар не расплатился. По обоим делам возбуждены уголовные дела по мошенничеству.

Как стало известно «КП-Уфа», уже после задержания бизнесмена в правоохранительные органы обратились еще несколько человек, утверждающих, что пострадали от его действий. На данный момент по этим заявлениям проводят проверки сотрудники МВД.