В Крыму задержан бизнесмен из Уфы, объявленный в международный розыск

Подозреваемый изменил внешность, но это ему не помогло // фото: МВД РБ

Сотрудники уголовного розыска Башкирии задержали в Крыму 39-летнего бизнесмена из Уфы Руслана Гилязова. Он был объявлен в международный розыск в связи с подозрением в крупном мошенничестве и преднамеренном банкротстве.

– Сотрудники […] задержали разыскиваемого в городе Ялте, где он скрывался. Подозреваемый арендовал жилье на окраине города и сменил внешний облик - перекрасил волосы в светлый тон и сбрил бороду. На улицу 39-летний мужчина выходил только в медицинской маске и в очках. Но все эти ухищрения не помогли, и в ближайшее время он будет доставлен в Уфу, – передали в МВД Башкирии.

По данным правоохранительного ведомства, Гилязов руководит компанией, которая занимается транспортировкой и продажей нефтепродуктов. По предварительной версии следствия, в 2017 году предприниматель взял в одном из банков кредит. Часть этих денег – более 44 млн рублей – он похитил «путем обмана».

В 2018 году, чтобы не исполнять свои обязательства перед банком и не платить налоги, бизнесмен начал процедуру преднамеренного банкротства юрлица. Он совершил сделки по отчуждению имущества предприятия – передал 22 единицы техники за 19 млн рублей во владение родственнице и знакомым. За счет этого Гилязов лишил компанию возможности вести деятельность, а значит, и погасить кредит перед банком и государством. В 2019 году Арбитражный суд Башкирии признал ООО банкротом. Ущерб от действий подозреваемого превысил 40 млн рублей.

Напомним, ранее «КП-Уфа» писала, что Гилязова объявляли в федеральный розыск. Правоохранительные органы полагали, что он мог скрываться на вертолете.