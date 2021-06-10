Может скрываться на синем вертолете: беглого мажора из Уфы объявили в федеральный розыск

Фото: МВД по Башкирии

В Башкирии объявили в федеральный розыск 39-летнего Руслана Гилязова, который может скрываться на полиции на вертолете.

В МВД Башкирии рассказали, что бизнесмена разыскивают по подозрению в совершении сразу нескольких крупных преступлений. Гилязов может быть связан с мошенничеством в крупном размере и процедуре преднамеренного банкротства.

По данным полицейских, беглый бизнесмен владеет целым автопарком и может передвигаться на автомобилях Porshe, Toyota, Suzuki, Range Rover, Ford и Volkswagen. Отмечается, что мужчина имеет доступ к вертолету синего цвета, который также может использовать перемещения по территории страны.

Если вы знаете, где сейчас находится Руслан Гилязов или являетесь жертвой его махинаций, пожалуйста, сообщите об этом в полцию.

Ранее мы сообщали, что преступления, из-за которых разыскивают Гилязова, были совершены в 2017 году – именно тогда он получил кредит, часть которого мог присвоить. Год спустя мужчина начал процедуру банкротства, к которой у следствия тоже есть вопросы.