За последние 30 лет такого сухого августа на территории республики еще не было Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аномально жаркий август 2021 года в Башкирии оказался самым засушливым за последние 30 лет. Об этом сообщили в Башгидромета.

Синоптики рассказали, что за последний месяц лета в республике выпало только 9% от нормы осадкой, а в отдельных западных и южных районах региона вообще не было ни одного дня с дождями.

В сентябре ситуация с осадками должна более-менее стабилизироваться. В ближайшие два дня в большинстве районов Башкирии пройдут дожди.

Напомним, в столице Башкирии Уфе за август было зарегистрировано сразу девять температурных рекордов.