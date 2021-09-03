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Общество3 сентября 2021 7:29

Август 2021 года в Башкирии оказался самым засушливым за последние 30 лет

За месяц в регионе выпало только 9% от нормы осадков
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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За последние 30 лет такого сухого августа на территории республики еще не было

За последние 30 лет такого сухого августа на территории республики еще не было

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аномально жаркий август 2021 года в Башкирии оказался самым засушливым за последние 30 лет. Об этом сообщили в Башгидромета.

Синоптики рассказали, что за последний месяц лета в республике выпало только 9% от нормы осадкой, а в отдельных западных и южных районах региона вообще не было ни одного дня с дождями.

В сентябре ситуация с осадками должна более-менее стабилизироваться. В ближайшие два дня в большинстве районов Башкирии пройдут дожди.

Напомним, в столице Башкирии Уфе за август было зарегистрировано сразу девять температурных рекордов.