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Общество2 сентября 2021 13:44

Над Башкирией активизировался циклон. Синоптики обещают дожди и похолодание

Температура воздуха начнет падать в выходные дни
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Дожди, в том числе и сильные, пройдут в большинстве районов Башкирии

Дожди, в том числе и сильные, пройдут в большинстве районов Башкирии

Фото: Иван МАКЕЕВ

Над территорией Башкирии активизировался циклон, из-за чего в республике ожидаются осадки и похолодание. Об этом предупредили синоптики Башгидрометцентра.

Дожди различной степени интенсивности – в том числе и сильные – пройдут в большинстве районов региона 3 и 4 сентября. Существенных осадков не ожидается только на юго-востоке. По всей республике также прогнозируется порывистый ветер вплоть до сильного.

Температура воздуха существенно понизится в выходные, 4 и 5 сентября: днем столбики термометров опустятся до отметок в +13, +18°. В целом первый месяц осени будет умеренно прохладным. Среднемесячная температура составит +11, +12° – это на градус выше нормы.