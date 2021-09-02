Над Башкирией активизировался циклон. Синоптики обещают дожди и похолодание

Дожди, в том числе и сильные, пройдут в большинстве районов Башкирии Фото: Иван МАКЕЕВ

Над территорией Башкирии активизировался циклон, из-за чего в республике ожидаются осадки и похолодание. Об этом предупредили синоптики Башгидрометцентра.

Дожди различной степени интенсивности – в том числе и сильные – пройдут в большинстве районов региона 3 и 4 сентября. Существенных осадков не ожидается только на юго-востоке. По всей республике также прогнозируется порывистый ветер вплоть до сильного.

Температура воздуха существенно понизится в выходные, 4 и 5 сентября: днем столбики термометров опустятся до отметок в +13, +18°. В целом первый месяц осени будет умеренно прохладным. Среднемесячная температура составит +11, +12° – это на градус выше нормы.