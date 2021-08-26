Днем 25 августа воздух в Уфе прогрелся до 34,5 градуса Фото: Михаил ФРОЛОВ

25 августа Уфа побила очередной температурный рекорд – девятый за месяц и 11-й за все лето. Измерительные приборы на аэрологической станции в Деме днем показали +34,5°. Предыдущий максимум жары был зафиксирован пять лет назад: в 2016 году столбики термометров поднимались до +33,6°

– По республике максимальные температуры воздуха составили от +30,6° до +35,3° (метеостанция Кананикольское и пост на улице Зорге 25/2 в Уфе).

Скорее всего, установленный 25 августа температурный рекорд в Уфы этим летом станет последним. По данным сервиса Gismeteo, аномальная жара в городе отступает и начинается похолодание. Сегодня, 26 августа, воздух прогреется максимум до 27°, а на выходных дневная температура упадет до +20, +21°.