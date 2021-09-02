Будущие жильцы «Дома на Ленина» могут снова следить за ходом строительства

В ноябре 2021 года возобновится строительство ЖК «Дом на Ленина». Этот объект начинала строить компания «Госстрой», но завершить его ей не удалось. На помощь дольщикам пришел другой застройщик – ГК «Садовое кольцо», который в рамках программы масштабных инвестиционных проектов взялся завершить сразу несколько ранее проблемных жилых комплексов.

Как стало известно «Комсомольской правде», несмотря на то, что по плану полноценное строительство возобновится поздней осенью, работы на объекте не останавливались – по мере сил девелопера. Так, например, уже сейчас ведутся работы по устройству фасада. Благодаря этому стройка не стоит на месте.

Будущие обладатели квартир в «Доме на Ленина» могут уже сейчас оценить масштаб строительства. В социальных сетях возобновились еженедельные фото- и видеоотчеты с площадки. Дольщики могут лично убедиться в том, что работы продолжаются.

Отчеты по другим объектам бывшего «Госстроя» также будут публиковаться согласно графику строительства, опубликованному ранее. Последние новости можно узнать в социальных сетях застройщика.