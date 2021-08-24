Обманутые дольщики «Госстроя» приблизились к получению ключей

Подзаголовок: Сроки окончания работ в жилых комплексах «Белая река», «Дом на Ленина», «Эрмитаж. Горсовет» определены.

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Компания «Садовое кольцо» и минстрой Башкирии договорились о завершении строительства бывших объектов «Госстроя».

Дома в жилых комплексах «Белая река», «Дом на Ленина» и «Эрмитаж. Горсовет» начинала возводить компания Кирилла Бадикова, но достроить их ему не удалось. Чтобы помочь дольщикам получить ключи от своих квартир, бывший застройщик при поддержке властей республики заключил соглашение с известной в России группой компаний «Садовое кольцо». Инвестор взял на себя обязательства – он профинансирует завершение строительства и передаст ключи дольщикам, взамен регион предоставляет компании компенсационные участки.

По программе «Масштабных инвестиционных проектов» застройщик мог начать строительство после получения этих участков, но ГК «Садовое кольцо» начало инвестировать в завершение строительства еще до этого, обозначив первые сроки получения ключей. А некоторые дольщики уже заселились в свои квартиры.

Тем не менее, до получения первых компенсационных участков и у застройщика, и у дольщиков оставались вопросы по новым срокам и дорожной карте. Накануне же министерству строительства Башкирии и ГК «Садовое кольцо» удалось договориться о передаче первых таких участков.

- По этому соглашению мы берем на себя обязательства по финансированию завершения строительства секций В и Г ЖК «Белая река» на сумму 390 553 190 рублей, - сообщили нам в «Садовом кольце». Это означает, что 385 человек смогут получить свои квартиры уже в третьем квартале 2022 года.

ДОЛЬЩИКИ НАЧНУТ ПОЛУЧАТЬ КЛЮЧИ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ

Таким образом, будущие жильцы секций В и Г «Белой реки» смогут заселиться в свои квартиры в августе 2022 года. Именно такой срок указан в новой «Дорожной карте», утвержденной «Садовым кольцом» и властями Башкирии.

После получения первых компенсационных участков стали понятны и сроки по другим объектам бывшего «Госстроя».

«Дом на Ленина» будет завершен в июле 2022 года, секции 4 и 5 жилого комплекса «Эрмитаж. Горсовет» - в мае 2022 года. Все механизмы утверждены, финансовые вопросы урегулированы, а значит уже в следующем году сотни уфимцев и гостей республики смогут отпраздновать новоселье.

По ЖК «Дом на Ленина» будет подписано дополнительное соглашение, которое регламентирует порядок и сроки финансирования строительства, в свою очередь, оно также будет опубликовано в соцсетях застройщика.

ДОЛЬЩИКАМ «МОСКОВСКОГО» ПОВОДОВ СОМНЕВАТЬСЯ НЕТ

В опубликованную «Дорожную карту» пока не вошел жилой комплекс «Московский». Как удалось узнать «Комсомольской правде», это вовсе не означает, что дольщикам надо переживать о судьбе своего ЖК.

- На сегодняшний день утвержден актуализированный план-график по завершению строительства проблемных объектов, включая ЖК «Московский», - сообщил заместитель министра строительства и архитектуры Артем Ковшов. - Согласно документу восстановить права граждан, которые приобрели квартиры в жилом комплексе «Московский», планируется не позднее 2023 года путем реализации масштабного инвестпроекта. Поскольку вопрос по предоставлению компенсационных участков занимает определенное время, учитывая объем предполагаемых работ по завершению строительства данного жилого комплекса, детализированная «дорожная карта» разрабатывается отдельно.

Ранее сроки по «Московскому» сдвигались именно из-за того, что оформление всех документов по компенсационным участкам – дело непростое и небыстрое. Однако теперь, когда ГК «Садовое кольцо» и минстрой согласовали первые участки, а документы уже опубликованы на официальном сайте министерства, завершение всех объектов перейдет в последнюю стадию. А дольщики бывшего «Госстроя» стали намного ближе к получению долгожданных ключей.